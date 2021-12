L'inverno di San Martino fa piovere quasi 400 euro sull'Ugi

La val Cenischia conferma la sua vocazione solidale anche con la due giorni che ha visto protagonista la trattoria bar San Martino sulla statale 25 del Moncenisio. Sono infatti ben 367 gli euro raccolti nei due pomeriggi dedicati ai bambini e alla possibilità di consegnare le loro letterine al Babbo Natale sceso direttamente dalle nevi perenni del ghiacciaio di Bar per dirottarle in Lapponia. Le offerte raccolte sono già state consegnate all’Ugi, l’Unione genitori italiani, che si prende cura dei bambini oncologici, dai due gestori della trattoria, Alessandro Ballaris e Daniele Maltese, che visto il successo dell’iniziativa hanno deciso di prolungarla per tutte le festività, fino all’Epifania.

Su Luna Nuova di martedì 14 dicembre 2021

