Reano, i trattori in parata portano un Natale di luci ed allegria

Trattori addobbati a festa al posto delle renne. Così a Reano sabato scorso è stato dato il benvenuto al periodo delle feste di Natale. Un’idea che trae spunto dalle tradizioni del mondo contadino, in particolare quella di ornare i capi di bestiame per le feste di paese, rivista e corretta in chiave natalizia e moderna dall’associazione La Masca Munda ed il Diau Rous, che si è inventata appunto la “Sfilata di trattori natalizi”...

Su Luna Nuova di martedì 14 dicembre 2021