S.Antonino: l’ultimo ballo di Maria Mola, trascinatrice delle serate danzanti

C’è un solo modo in cui tutti possono ricordare Maria Mola: così, come la vedete nello scatto qui a fianco. Mentre ballava, sorridente, sempre pronta con la sua spensieratezza a dispensare allegria verso gli altri. Maria se n’è andata nel sonno sabato sera, 11 dicembre, intorno alle 19: un addio del tutto improvviso, che ha lasciato senza parole un’intera comunità, quella di Sant’Antonino, che l’aveva accolta nei primi anni ‘80 e di cui col passare del tempo è diventata un piccolo grande simbolo. «Mamma si è addormentata sabato e non si è più svegliata - racconta commosso il figlio Francesco Rolando - aveva qualche problema di diabete, ma aveva fatto di recente delle visite mediche: stava mediamente bene e nulla faceva presagire che...

su Luna Nuova di martedì 14 dicembre 2021