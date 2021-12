Borgone: 103 anni per nonna Pierina, ambasciatrice della "dieta mediterranea"

Pierina Tamasco è arrivata a quota 103, festeggiati mercoledì 15 dicembre con il figlio Claudio Giorno, la nuora Roberta e il nipote Michele. Per lei anche una composizione floreale fatta recapitare dal sindaco Diego Mele, a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità, e una valanga d’auguri che le sono giunti dalle pagine di facebook, tramite il profilo del figlio Claudio. Auguri letti insieme a lui davanti al pc, uno per uno. Classe 1918, nata ad Agropoli in provincia di Salerno, nel cuore del Cilento, nonna Pierina le ha viste davvero tutte: basti pensare che è venuta al mondo mentre mamma Emilia e nonna Annamaria erano a letto con l’influenza spagnola. Comprensibile dunque che oggi guardi al Coronavirus senza chissà quale...

su Luna Nuova di venerdì 17 dicembre 2021