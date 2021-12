Caprie, sulla Rocca Nera arrivano i vandali: tracciato distrutto

È tanta l’amarezza di Claudio Pajola e Antonio Migheli, appassionati scalatori, il primo di Montaldo Torinese, il secondo di Torino, dopo aver constatato come il lavoro che stanno compiendo sulla parete di Rocca Nera sia stato mandato in fumo dai vandali. Lo hanno scoperto mercoledì, denunciandolo poi via facebook: corde fisse tagliate, catena rubata. La loro è un’iniziativa tutta privata, ma pronta ad essere messa a disposizione di tutti, frutto di una grande passione per l’arrampicata. La stavano richiodando da un paio di mesi, anche con il prezioso contributo dell’amico Pierino Protti: la pala di roccia a Rocca Nera si trova subito a destra della partenza del secondo troncone della Via ferrata di Caprie, recentemente risistemata dopo gli incendi...

su Luna Nuova di venerdì 17 dicembre 2021