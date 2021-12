Susa, la solidarietà pulsa nei Cuoriblu

C’è un cuore blu, anzi tanti Cuori blu, che pulsano in valle di Susa. Pompano il flusso di solidarietà verso quei bambini che sono affetti da disturbi del neurosviluppo, dell’autismo in particolare ma non solo, e verso le loro famiglie. “Cuoriblu” è un’associazione nata soltanto da alcune settimane, su iniziativa di alcuni genitori di Susa e del circondario, ma ha già al suo attivo iniziative, come la partecipazione ai mercatini di Natale per la vendita di piccoli lavoretti e addobbi per l’autofinanziamento...

Su Luna Nuova di venerdì 17 dicembre 2021