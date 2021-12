"Dove ci stanno portando?" Dal libro di Daglio spunti per riflettere

“Dove stiamo andando? Ovvero dove ci stanno portando?”: un titolo che guarda molto alle problematiche del mondo attuale, quello scelto da Cristiano Daglio per il suo nuovo libro, pubblicato nei giorni scorsi con il supporto dell’Associazione culturale Eninnu-Valsanicola. Un volume pensato anzitutto per proporre al pubblico spunti di riflessione diversi dal solito, disponibile in poche copie presso le librerie Panassi di Sant’Ambrogio e Susa, ma che l’autore è pronto a stampare on-demand per chi avesse la curiosità di intrufolarsi fra le sue pagine. Origini torinesi con radici a Vaie, Daglio è medico, già primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche e direttore del Dipartimento di patologia clinica presso l’ospedale San Luigi Gonzaga...

su Luna Nuova di martedì 21 dicembre 2021