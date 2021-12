Un Oscar per la scuola Prestige di Susa

Un lungo weekend di fatica ma anche di soddisfazioni per la scuola di danza Prestige, che come tradizione ha messo in scena, sul palco del teatro Rosaz, i suoi saggi di Natale, finalmente con il pubblico in presenza. «Sono state due serate magnifiche, teatro pieno, sold out completo per due serate e oltre, è stata riempita anche la lista d’attesa per chi voleva assistere allo spettacolo e aspettava che qualcuno rinunciasse - spiega l’insegnante e direttrice Eleonora Lombardo - venerdì e sabato si sono succeduti sul palco più di 100 artisti tra attori...

Su Luna Nuova di martedì 21 dicembre 2021

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo

Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova