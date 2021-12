Poeta e pittore: per Evasio Capra le 100 candeline

Poeta, pittore e artista a tutto tondo, Evasio Capra ha festeggiato mercoledì 22 dicembre il traguardo dei 100 anni: qualche acciacco ovviamente c’è, dovuto soprattutto alla vista e all’udito, ma la mente e il fisico sono ancora davvero brillanti, per un uomo che ha appena raggiunto l’età in tripla cifra. Brillanti come del resto Evasio è sempre stato negli anni ruggenti della sua vita. «Cammino ancora da solo ed è una grande fortuna - racconta Capra - esco tutti i giorni con mia moglie a fare una piccola passeggiata: certo, non faccio i 100 metri, ma mi sento ancora abbastanza in forma». Classe 1921, Evasio Capra è originario di Pomaro Monferrato, un piccolissimo comune dell’Alessandrino, dove ha trascorso con la sua famiglia gli anni dell’infanzia e...

su Luna Nuova di venerdì 24 dicembre 2021