Novalesa: martedì l'ultimo saluto a don Daniele Mazzucco, monaco dell'abbazia

Saranno celebrate domani, martedì 28 dicembre, alle 14,30 nella chiesa dell’abbazia di Novalesa le esequie di don Daniele (Paolo) Mazzucco, conosciutissimo e amato monaco dell'abbazia. Era monaco a San Giorgio Maggiore di Venezia quando insieme ad alcuni confratelli, nel 1973, venne a Novalesa per riportare la vita monastica benedettina nell’antica Abbazia acquistata poco prima dall'allora Provincia di Torino, oggi Città metropolitana, che restituì alla val Cenischia e alla comunità locale un gioiello di storia, arte e cultura.

«Per quasi mezzo secolo, don Daniele è stato la colonna e il fondamento della rinascita del monastero di cui conosceva le singole pietre, i colori e le sfumature degli affreschi da lui riportati alla luce, così da diventare l’anima stessa di questo luogo», scrivono i suoi confratelli sul sito internet dell'abbazia di Novalesa. Anche la Città metropolitana, in un comunicato, ricorda don Daniele con commozione, grata per quanto ha rappresentato nei decenni per la tutela e la valorizzazione di questo patrimonio. La salma di don Daniele sarà nella chiesa dell’abbazia a partire dal pomeriggio di oggi, lunedì 27.