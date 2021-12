Cesana: villeggiante disperso per ore, ritrovato in serata

Ore di apprensione fra questo pomeriggio e stasera per la scomparsa di un ragazzo torinese in villeggiatura a San Sicario. L'allarme è stato lanciato alle 16 dal fratello e sono scattate subito le ricerche, coordinate dai carabinieri della stazione di Cesana e condotte dalla polizia locale dell'Unione montana Comuni olimpici Via Lattea, dal soccorso alpino di Cesana e da quello della guardia di finanza di Bardonecchia. Il giovane era stato segnalato sugli sci fra Sagnalonga e il colle Bercia, ma sembrava sparito nel nulla. In serata, alle 21.30 ha fatto ritorno autonomamente a casa con le proprie gambe, fortunatamente.