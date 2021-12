Quarta ondata Covid: Borgone annulla cenone di Capodanno e Miss Befana

A causa del forte incremento dei contagi da Covid-19 anche in valle di Susa, l'amministrazione comunale di Borgone, in accordo con la Pro loco e la Squadra del Gusto, si è vista costretta ad annullare i prossimi eventi in programma durante le festività, che ironia della sorte erano stati intitolati "Cominciamo bene il 2022": il cenone di Capodanno previsto la notte del 31 dicembre nel bocciodromo comunale e il concorso "Miss Befana" del 5 gennaio presso la sede della Squadra del Gusto, eventi patrocinati entrambi dal Comune.

Lo ha comunicato stamattina il sindaco Diego Mele alla luce della "stretta" varata dal governo Draghi il 23 dicembre per contenere la quarta ondata della pandemia, con la quale sono stati vietati gli eventi, le feste e le attività all'aperto che implichino assembramenti, e dell'ordinanza della Regione Piemonte del 23 dicembre, attraverso cui le pubbliche amministrazioni sono state invitate a mettere in campo tutte le misure necessarie per evitare assembramenti in luoghi pubblici.