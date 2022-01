Capodanno e misure anti-Covid in alta valle: quarta chiusura per il Tabata a Sestriere

Chiusure e deferimenti per un totale di oltre 280 persone controllate nella notte di Capodanno. È questo il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio che i carabinieri della compagnia di Susa, coordinati dal capitano Federico Mucciacciaro, hanno svolto in alta valle Susa tra il 31 dicembre e il 1° gennaio fino alle 6 del mattino, per verificare il rispetto delle normative anti-Covid, concluso ore 06.00. Per il locale-discoteca Tabata di Sestriere è stata disposta la quarta chiusura consecutiva per una durata di dieci giorni: sempre al Colle un altro ristorante-bar dovrà rimanere chiuso per due giorni; sono state anche sanzionate sei persone per il mancato utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale. Inoltre, durante il servizio un 19enne è stato deferito in stato di libertà per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità e per resistenza a pubblico ufficiale; un minore è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di 5,4 grammi di hashish e 3,34 grammi di marijuana, suddivisi in 23 dosi.