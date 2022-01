Sauze d'Oulx: escursionista finisce in una scarpata, salvato dai soccorritori

Si è concluso intorno alle 19 l'intervento a Sauze d'Oulx, in località Monfol, dove nel pomeriggio un escursionista era ruzzolato in una scarpata. Sul posto è stato inviato il Servizio di elisoccorso regionale, che ha sbarcato l'equipe sanitaria e il tecnico del soccorso alpino prima di rientrare in base a causa della scadenza dell'orario di operatività dell'elicottero. Nel frattempo le squadre a terra del soccorso alpino e speleologico piemontese e del soccorso alpino della guardia di finanza hanno raggiunto il luogo dell'incidente per organizzare il recupero dell'infortunato, che ha subito un politrauma. L'uomo è stato imbarellato, issato sul sentiero da cui era precipitato con tecniche alpinistiche e poi trasferito a piedi fino alla strada carrozzabile. Da lì, in autoambulanza fino alla piazzola notturna per l'atterraggio dell'elisoccorso per l'imbarco in elicottero e il trasporto in ospedale, dove è stato ricoverato in codice giallo per politrauma.