Giaveno: le sirene dei mezzi Aib per l'addio a Luisella Comba

Sono state le sirene dei mezzi Aib di Giaveno-Valgioie e delle Aib amiche, a dare l'ultimo saluto a Luisella Comba, martedì mattina a Giaveno nella chiesa di San Lorenzo. La donna 53enne è deceduta a causa di un ictus il 31 dicembre scorso nella propria casa. Luisella Comba era un volto noto è molto ben voluto in città sia per la sua partecipazione alle attività dell'associazione di protezione civile, prima come operativa, poi come anima delle iniziative di raccolta fondi, sia perché suonava nella banda Leone XII, e ancora perché la si poteva incontrare dietro il bancone dei salumi della rivendita di Cascina Bramante, la sua seconda famiglia.

