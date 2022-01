Giaveno, il Pnrr ‘paga’ Oasi Tortorello e parcheggio

Con due progetti già avviati negli anni scorsi e “ben posizionati” dal punto di vista progettuale, l’amministrazione si è aggiudicata oltre 1,4 milioni di euro di fondi elargiti nell’ambito del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta di un contributo per il completamento del percorso protetto pedonale dell’Oasi Tortorello, verso la nuova scuola Anna Frank, lungo via Guglielmino, per cui sono stati riconosciuti 567mila 312 euro a fronte della richiesta del Comune pari a 580mila euro; e di un contributo per il nuovo parcheggio in via Parco Abbaziale, finanziato per 845mila 61 euro sui 850mila euro richiesti dalla Città...

Su Luna Nuova di martedì 11 dicembre 2022