Susa, aggiungi un pasto a "Tavola Amica"

Le serrande della pizzeria Italia, in via Francesco Rolando, il cuore antico di Susa, sono ancora a mezz’asta. D’altronde è mezzogiorno meno un quarto di un tranquillo sabato di fine festività natalizie, in una città che per paura e restrizioni Covid esce sempre meno di casa. Ma nella cucina di questo locale storico l’attività è in pieno fermento. Un pentolone di fumante riso allo zafferano, la carne con il suo contorno, la torta. Tutto diviso in porzioni uguali, messo nei contenitori di alluminio e confezionato in borse bianche insieme ad una bottiglietta d’acqua minerale...

Su Luna Nuova di martedì 11 gennaio 2022

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova