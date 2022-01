Vaie: per nonna Costantina 100 anni sul crinale delle valli di Susa e Sangone

Cent’anni, anzi, cent’anni e 16 giorni di vita lungo il crinale tra Susa e Sangone. Abbraccia le due valli il compleanno a tre cifre di Costantina Rosa Brunet, ormai vaiese a tutti gli effetti ma originaria di Coazze, dove ha vissuto i primi 25 anni della sua vita e dove conserva tuttora importanti legami familiari. Numerosi, infatti, i nipoti giunti appositamente per lei dalla val Sangone il 26 dicembre scorso, giorno del suo compleanno, unendosi ai famigliari di Vaie per il grande pranzo che si è svolto presso il ristorante-pizzeria Patrick. E non c’è da stupirsi, avendo Costantina altre sette sorelle e un fratello, oggi tutti defunti. Tra i tanti nipoti valsangonesi c’era anche il maestro Bruno Tessa, che ha letto ad alta voce una poesia in dialetto coazzese tutta dedicata...

su Luna Nuova di martedì 11 gennaio 2022