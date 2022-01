Venaus, la leva 2004 è più forte del virus

Le feste a cavallo di Capodanno sono, come da tradizione in val Cenischia, il terreno per il rito di passaggio dei coscritti. I ragazzi che nell’anno nuovo compiranno i 18 anni, abbandonando l’adolescenza ed entrando ufficialmente nel mondo degli adulti, si ritrovano per sancire questo loro traguardo, in giorni che rimarranno per sempre impressi nella loro memoria. Un rito associato spesso e volentieri a “ciucche” pazzesche, ma che non si riduce soltanto, come pensano in molti, ad esagerazioni alcoliche. C’è molto di più nella festa dei coscritti. C’é socialità, quella che in questi due anni è venuta terribilmente a mancare, soprattutto in quei giovani che si affacciano alla vita adulta, e di cui avrebbero terribilmente bisogno, c’è l’approfondimento della conoscenza, c’è l’imparare a stare in gruppo, a convivere, a rispettare delle regole anche se spesso si è un po’ alticci...

Su Luna Nuova di martedì 11 gennaio 2022

