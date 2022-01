Vaie, all'Alcar sindacati preoccupati: «L’azienda non dà risposte»

Restano nebulose le prospettive per i lavoratori Alcar di Vaie e Lecce: dopo l’assemblea di lunedì mattina davanti ai cancelli, in cui le maestranze hanno fatto il punto della situazione con i funzionari di Fim e Fiom e delegati rsu, dal tavolo di mercoledì 12 gennaio convocato in videoconferenza dal ministero dello sviluppo economico non sono arrivate le risposte che le organizzazioni sindacali si attendevano dalla nuova proprietà Aim-Ovv, soprattutto per quanto riguarda i risvolti occupazionali relativi ai due stabilimenti. Il problema è che il countdown corre inesorabile: un eventuale accordo andrà trovato obbligatoriamente entro il 31 gennaio. All’incontro erano presenti anche le Regioni Piemonte e Puglia, oltre ai rappresentanti di Aim e Ovv e delle procedure...

su Luna Nuova di venerdì 14 gennaio 2022