Avigliana: elezioni in vista, parte il gioco dei gruppi

Le elezioni comunali 2022 ormai sono alle porte, si terranno presumibilmente in primavera o inizio estate, e nulla in città pare muoversi. Pare. Il primo a rompere gli indugi è il Comitato Avigliana Città Aperta, che ha espresso l’attuale guida della città, che dà appuntamento a sostenitori e semplici curiosi a questa sera, venerdì 14 gennaio alle 21 all’auditorium Daniele Bertotto (via Cavalieri di Vittorio Veneto 3). Nel corso della serata «saranno presentate ufficialmente le attività che, compatibilmente con l’andamento della pandemia, saranno organizzate dal Comitato in vista delle prossime elezioni comunali», si legge nell’invito rivolto ai cittadini. Di nomi al momento non se ne fanno. Il sindaco uscente Andrea Archinà a domanda diretta se...

Su Luna Nuova di venerdì 14 gennaio 2022

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova