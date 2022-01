Giaveno: Rosangela Mango, dalla pensione al volontariato

Dalla pensione al volontariato. È il percorso di Rosangela Mango, coordinatrice delle cure domiciliari del polo sanitario di Giaveno e responsabile infermieristica del Cavs, che dallo scorso 1° gennaio è formalmente in pensione, ma che continua ad essere una presenza importante per la sanità valligiana. Subito dopo essere andata in pensione, Rosangela ha fatto domanda all’Asl To3 per essere ammessa tra i volontari che coadiuvano il personale “in carica” della struttura giavenese di via Ospedale. «Mi è sembrato un passo logico, per me è stato naturale proseguire così, ed anche a casa mio marito mi sostiene in questa scelta», dice...

Su Luna Nuova di venerdì 14 gennaio 2022

