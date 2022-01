Servizio civile al Conisa: nove posti, i ragazzi "Oltre l’ostacolo"

Le testimonianze dirette dei ragazzi valgono più di mille “papiri burocratici” sulle caratteristiche del progetto che anche quest’anno vede in campo il Conisa Valle di Susa-Val Sangone per il bando 2022-23 del Servizio civile universale, promosso dalla Città metropolitana e rivolto ai giovani in età compresa fra 18 e 28 anni. Progetto che si intitola “Oltre l’ostacolo” e che ha l’obiettivo di supportare gli operatori del Conisa nell’inclusione e nella partecipazione delle persone fragili alla vita sociale e culturale del territorio: la scadenza è fissata alle 14 di mercoledì 26 gennaio, le domande sono da presentare sulla piattaforma Dol all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it (occorrono le credenziali Spid di livello di sicurezza 2). Il servizio ha una...

su Luna Nuova di venerdì 14 gennaio 2022