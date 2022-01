Avigliana, da lunedì a mercoledì chiusa via Benetti

Lavori in corso in via Benetti ad Avigliana da lunedì 17 a mercoledì 19 gennaio: la strada sarà chiusa anche nelle ore notturne nel tratto tra l’incrocio con la via privata dei numeri civici 32/56, in corrispondenza con il dosso di attraversamento. Lunedì inizieranno infatti gli interventi di realizzazione di un griglione di raccolta acque. Sarà attivata a monte una viabilità alternativa attraverso via al Tubo e via Oronte Nota...

Su Luna Nuova di martedì 18 dicembre 2022