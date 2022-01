Intervento dei tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese questo pomeriggio nell'Orrido di Foresto, sul territorio di Bussoleno, per un uomo caduto nell'attraversamento di un ponte tibetano mentre percorreva la via ferrata. Sul posto è stata inviata una squadra a terra che lo ha raggiunto, messo in sicurezza e condotto a valle illeso.