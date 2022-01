Caselette: è S.Abaco... e non è un incendio

I giochi di luce per una tradizione che non si ferma. Sono i festeggiamenti in onore di Sant’Abaco, quest’anno senza la tradizionale fiaccolata dal santuario sul monte Musinè fino in paese con falò finale. La pandemia di Covid-19 ha fatto da padrona anche quest’anno, di fatto facendo saltare un po’ i piani. Si sperava che quest’anno a Caselette ritornassero sia la fiaccolata lungo i sentieri del Musiné, sia il tradizionale falò in piazza Cays. Infatti tutto era saltato già l’anno scorso, quando la pandemia stava vivendo gli strascichi della seconda ondata. Alla fine le regole per prevenire il contagio hanno di fatto cambiato i piani, portando Comune e associazioni ad annullare i due eventi. Ma non è scomparsa la magia di un evento che ha visto come...

su Luna Nuova di martedì 18 gennaio 2022