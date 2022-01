Condove, torna S.Antonio: una festa da "anno zero"

La festa di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali domestici e più in generale di agricoltori e allevatori, ha vissuto domenica 16 gennaio il suo “anno zero”: a Condove era infatti da almeno una quindicina d’anni che l’iniziativa non si svolgeva, così un gruppo di amici che condividono la passione per l’agricoltura e l’allevamento ha deciso di riprendere in mano l’antica tradizione, organizzando un momento di ritrovo durante e dopo la messa domenicale, trovando pieno appoggio nel parroco monsignor Claudio Iovine. Una “ripartenza” anche questa, anzi, qualcosa di più: la volontà di organizzare da zero la ripresa della ricorrenza durante l’emergenza Covid è il segno di come i promotori facciano sul serio, con l’obiettivo di strutturare al meglio la festa di...

su Luna Nuova di martedì 18 gennaio 2022