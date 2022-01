Genitori separati: riparte il "gruppo comunicazione" del Conisa

Affrontare i cambiamenti legati alla separazione con l’aiuto di esperti del settore: l’iniziativa è promossa dal Centro per le famiglie diffuso del Conisa Valle di Susa-Val Sangone, che a breve riprenderà le attività del gruppo di comunicazione per genitori separati, già avviate nell’autunno 2020. Il progetto nasce con l’obiettivo di accompagnare e sostenere i genitori nel rimanere punti fermi nella vita dei figli e di continuare, anche da separati, a prendersi cura dei legami familiari. Nasce dall’importanza di prendersi cura della genitorialità e dalla sfida dell’essere ancora genitori insieme, anche se non lo si è più come coppia. Nel gruppo si parlerà di come migliorare la comunicazione tra genitori e tra genitori e figli, di come distinguere i bisogni dei genitori...

su Luna Nuova di martedì 18 gennaio 2022