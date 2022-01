Un villarfocchiardese in Arabia con Andrea Bocelli

C’è un po’ di valle di Susa nella tournée internazionale del tenore Andrea Bocelli, che venerdì prossimo si esibirà in mondovisione presso il “Maraya Concert Hall” di Al Ula, città dell’Arabia Saudita considerata la “gemella” della più conosciuta Petra in Giordania, accompagnato dall’orchestra sinfonica di Asti. Come primo trombone della formazione sinfonica suonerà il 30enne Davide Fratta, professore di musica presso la scuola media di Condove, che nonostante la giovane età può vantare un ricco curriculum artistico...

Su Luna Nuova di martedì 18 gennaio 2022

