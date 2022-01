Vaie, furgone urta un balcone in via Roma: il conducente non si ferma

Clicca sulle foto per sfogliare la gallery

Oggi pomeriggio, intorno alle 17,30, un furgone in transito ha urtato e pesantemente danneggiato una porzione di un balcone privato lungo via Roma, in pieno centro storico, nel tratto tra la chiesa parrocchiale e l’incrocio con via Torino. Il mezzo ha inavvertitamente agganciato e trascinato per circa un metro la lastra di pietra che funge da piano di calpestio, lasciandola in bilico a tre metri d'altezza, ma il conducente non si è fermato e ha tirato dritto. A dare l’allarme sono stati i proprietari, che si trovavano in casa al momento dell’incidente, e alcuni passanti che hanno assistito alla scena: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Susa con l’autogru, i volontari di Borgone-Sant’Antonino e i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Susa. Le operazioni di soccorso con l'autogru sono state piuttosto difficoltose, complice la via molto stretta che ha ostacolato le manovre necessarie per rimuovere la lastra pericolante. Le operazioni sono terminate poco dopo le 20.