Strade e sicurezza: 170mila euro per Almese

Sicurezza nelle strade? Ci pensa la Città metropolitana. C’è anche Almese tra i comuni che hanno riceveranno un contributo per opere di miglioramento delle strade e della loro sicurezza. In tutto la cifra che giungerà nelle casse comunali è di circa 170mila euro, a cui si aggiungeranno poco meno di 40mila euro stanziati dal Comune. «Andiamo a promuovere cinque gruppi di interventi, che sono legati alla messa in sicurezza delle strade sia attraverso il miglioramento degli attraversamenti pedonali sia attraverso le asfaltature», spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Cavaliere. I primi due riguarderanno la frazione di Milanere. «Interveniamo con la completa asfaltatura di via Borgonuovo e facciamo un rialzo tra la provinciale 198...

su Luna Nuova di venerdì 21 gennaio 2022