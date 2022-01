Villarfocchiardo è il paese che ricicla meglio della valle di Susa

Che il paese del marrone fosse anche uno dei più solleciti nel cercare di ridurre i rifiuti indifferenziati era noto da tempo. Ma adesso c’è anche il sostegno delle cifre e il riconoscimento di Legambiente, che da sempre spinge per una politica in questo senso. Le cifre dicono che la percentuale di rifiuti riciclati da Villar nel 2020, l’ultimo anno preso in esame per stilare la classifica, ha superato, seppur di poco, la soglia dell’eccellenza, vale a dire l’80 per cento, l’80, 22 per la precisione. Molto sopra la soglia minima stabilità dalla Regione, il 65 per cento...

Su Luna Nuova di venerdì 21 gennaio 2022