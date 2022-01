Rocciamelone: escursionista bloccato dal buio al Rifugio Ca' d'Asti

Clicca sulle foto per sfogliare la gallery

Un escursionista è rimasto bloccato dal buio presso il Rifugio Ca' d'Asti, sulle pendici del Rocciamelone, sul territorio di Mompantero: ha chiamato chiedendo aiuto intorno alle 18,30. È tuttora in corso l'intervento delle squadre a terra del soccorso alpino e speleologico piemontese: i soccorritori sono partiti a piedi, lo hanno raggiunto e gli hanno portato beni di conforto e l'attrezzatura necessaria per affrontare la discesa. In questo momento la comitiva sta procedendo verso valle dove l'arrivo è previsto tra un paio d'ore.