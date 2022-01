«Disobbedienza civile»: polemica sul post social della sindaca di Mattie

Da sindaca sceriffa nel corso dei lockdown a prima cittadina alla guida della disobbedienza civile per le nuove restrizioni Covid messe in campo dal governo Draghi. Il passo non è breve ma Marina Pittau, nel mezzo del suo mandato, ha deciso di compierlo. Per farlo si è affidata, nella giornata di domenica, ad un breve ma duro sfogo sulla propria pagina Facebook personale. “Dunque da lunedì in arancione, il Piemonte orgoglioso per il numero di vaccinazioni e adesso la colpa è dei no vax, abbiamo distrutto la sanità pubblica per quella privata, prodotto norme incostituzionali, limitato la libertà di parola e pensiero, credo che da servitore dello stato sia giunto il momento di esprimere un pensiero pubblico ai mie cittadini e nn solo. Disobbedienza civile... Forza è ora di farci sentire ed invito i colleghi a far la stessa cosa...”...

Su Luna Nuova di martedì 25 gennaio 2022