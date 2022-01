Susa: addio a Nonno Leo, la storia dei bar

C’era tanta gente, ieri pomeriggio, a S.Evasio, per l’ultimo saluto a “Nonno Leo”, celebrato da don Daniele Giglioli. Leonardo Garofalo si è spento venerdì all’età di 91 anni e con lui si chiude un’importante pagina di storia di immigrazione e integrazione valsusina. Leonardo, come molti suoi conterranei, aveva lasciato i genitori, quattro fratelli e due sorelle a Petilia Policastro, oggi in provincia di Crotone, per cercare fortuna al Nord, nel 1956. Fu uno dei tanti della prima ondata migratoria dal Sud nel dopoguerra e subito trovò lavoro come operaio addetto al posizionamento delle traversine ad Exilles, in galleria, sulla tratta ferroviaria Torino-Bardonecchia. Tra il 1963 e il 1968 partecipò, in qualità di cuoco della mensa del cantiere, alla costruzione della diga del Moncenisio...

