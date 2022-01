«Alla Borgionera di Villardora, per nasconderci dai nazifascisti»

«Davvero beve solo un bicchiere d’acqua? Prenda almeno un tarallo». Paolo Valabrega, matematico e professore in pensione del Politecnico di Torino. Ci apre le porte di casa sua, ci offre da bere e poi si siede su una delle poltrone del salotto di casa sua. Valabrega abita in un appartamento poco lontano da piazza Bernini a Torino, ma la storia della sua famiglia è legata in modo indissolubile a Villardora. Così comincia un racconto orale dei familiari di suo padre e sua madre e degli anni trascorsi a nascondersi dai nazifascisti. È una storia di generosità e di sofferenza allo stesso tempo. Sono giorni complicati quelli che precedono e seguono l’8 settembre 1943. Benito Mussolini era stato destituito pochi mesi prima, a fine luglio, quando il Gran...

su Luna Nuova di venerdì 28 gennaio 2022