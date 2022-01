«Buongiorno, lei è licenziata»: le ferite di Anna nel libro di Edi Lazzi

Anna attende con impazienza, o meglio, con infinita pazienza, il meritato traguardo della pensione. Che prima o poi arriverà. Ma sulla sua pelle le cicatrici si vedono eccome, e sono frutto di ferite profonde che si porterà dietro per sempre. “Buongiorno, lei è licenziata” è ciò che il 30 ottobre 2017 Anna Burlina, di Sant’Antonino, si è sentita dire dalla direzione della Savio di Chiusa San Michele, dove ha lavorato per 14 anni ricoprendo anche il ruolo di delegata sindacale interna. “Buongiorno, lei è licenziata” è il titolo del libro in cui Edi Lazzi, segretario provinciale della Fiom-Cgil, ha voluto raccogliere dieci “storie di lavoratrici nella crisi industriale”, come recita il sottotitolo del volume. Dieci donne che dall’oggi al domani, in età matura, hanno visto passato e...

su Luna Nuova di venerdì 28 gennaio 2022