Susa, la palazzina militare della Brunetta sarà la casa delle associazioni

L’ex “palazzina sottufficiali” di via Brunetta verrà ristrutturata e servirà per ospitare alcune delle numerose associazioni segusine. La palazzina dei sottufficiali di via Brunetta, edificata dai militari nel 1939 e destinata ad alloggi per le famiglie dei sottufficiali in servizio nelle caserme Henry e Cascino, rappresenta un pezzo di storia importante della città. Costantemente utilizzata nel corso dei decenni, successivamente, con il ridimensionamento di gran parte delle strutture militari, la palazzina perse gradualmente il suo ruolo originario...

Su Luna Nuova di venerdì 28 gennaio 2022