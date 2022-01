Chiusa S.Michele: incendio dentro l'ex bowling

Clicca sulle foto per sfogliare la gallery

Fiamme stamattina dentro l'ex bowling ed ex cinema Gloria di Chiusa San Michele, lungo la statale 25 del Moncenisio: a dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato del fumo fuoriuscire dalle vetrate rotte e dalle pareti aperte dell'edificio ormai in completo stato di abbandono. L'intervento è tuttora in corso, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Susa e i volontari di Borgone-Sant'Antonino, oltre al sindaco Fabrizio Borgesa per sincerarsi di persona della situazione: sono bruciati per lo più rifiuti e masserizie depositati negli interni dell'immobile, anche in zone difficili da raggiungere dai soccorritori. Un analogo incendio si era verificato la scorsa primavera.

