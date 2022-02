I civich tornano a scuola a Sauze d'Oulx

Tutto esaurito per la prima edizione del convegno per la Polizia locale “Seminario dei Comuni Olimpici” che si è tenuto venerdì 28 gennaio a Sauze d’Oulx. Un centinaio i partecipanti tra dirigenti ed agenti della Polizia locale, cui si sono uniti come ospiti i rappresentanti di carabinieri e guardia di finanza. Per un giorno Sauze d’Oulx si è trasformata nella grande casa degli operatori di Polizia locale. Il Teatro d’Ou ha ospitato non solo il convegno organizzato dalla Maggioli editore in collaborazione con l’Unione montana Comuni olimpici Via Lattea e con il Comune di Sauze d’Oulx, ma anche il nutrito parterre di espositori che hanno messo in mostra soluzioni innovative per svolgere al meglio l’attività della Polizia locale, come ad esempio sistemi di videosorveglianza e la ex20, monopattino elettrico di ultima generazione con tanto di lampeggianti e sirena...

