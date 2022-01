Rubiana: incendio boschivo a ridosso del Colle del Lys

Col forte vento che da stamattina soffia sulla valle di Susa, destinato a proseguire secondo le previsioni fino a mercoledì, torna alta l'allerta incendi su tutto il territorio, dopo i primi focolai di ieri in media e alta valle tra Bussoleno e Oulx. Oggi, intorno a mezzogiorno, un altro rogo boschivo di vaste dimensioni si è sviluppato sulla montagna di Rubiana, a ridosso del Colle del Lys. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco del comando di Torino, i volontari di Borgone-Sant'Antonino e anche l'elicottero Drago, oltre a diverse squadre Aib: dal versante si è alzata una densa colonna di fumo, ben visibile anche dal fondovalle. Stando alle prime informazioni il fuoco non sarebbe distante da alcune abitazioni disabitate, che tuttavia non sarebbero al momento in pericolo.

