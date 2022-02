Vaie: per l'Alcar domani è il giorno decisivo

La dead-line ufficiale era fissata a ieri, lunedì 31 gennaio, ma il giorno decisivo sarà domani, mercoledì 2 febbraio, quando a Roma il ministero dello sviluppo economico ha convocato in presenza il tavolo per dirimere la vertenza legata agli stabilimenti Alcar di Vaie e Lecce: si preannuncia una trattativa ad oltranza tra la nuova proprietà Aim-Ovv, i rappresentanti di fallimento Alcar, Alcar Industrie e le organizzazioni sindacali, impegnate nella difesa dei posti di lavoro e nell’assicurare i necessari ammortizzatori sociali per tutte le maestranze. Ieri si è svolto in videoconferenza un nuovo incontro per cercare di arrivare ad un’intesa: l’azienda ha presentato una bozza che, pur recependo alcune richieste avanzate dai sindacati, presenta ancora...

su Luna Nuova di martedì 1 febbraio 2022