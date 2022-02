Venaus: danzano le spade, ma soltanto in piazza

Sarà per forza di cose un’edizione in forma ridotta quella della festa patronale di S.Biagio e S.Agata. Il paese della val Cenischia non rinuncia però al suo rito più tradizionale, quello della danza delle spade, pur ridotto all’osso. Gli spadonari non andranno in processione, ma eseguiranno la loro danza, accompagnati dalle note della banda, al termine della messa per il patrono S.Biagio, prevista per le 11 di giovedì 3 febbraio. Sabato 5 febbraio, sempre alle 11, è prevista la messa per la compatrona S.Agata, senza danza degli spadonari, mentre domenica 6 febbraio, ottava di S.Biagio, alle 11 è prevista la messa, preceduta e seguita dall’esibizione degli spadonari.

Su Luna Nuova di martedì 1 febbraio 2022