Rubiana: è ripreso l'incendio al Col del Lys, situazione sotto controllo

Complice il rialzarsi del vento, è ripreso questa mattina l'incendio sul Col del Lys a Rubiana. Le fiamme hanno ripreso in una zona centrale, dentro al perimetro del rogo di lunedì. Allertati da alcuni cittadini che avevano visto il fumo sulla montagna, sono intervenuti gli Aib di Rubiana, di Viù e una squadra mista di Villar Focchiardo e Bussoleno. Per supportare le operazioni di spegnimento è intervenuto anche l'elicottero, che avrebbe effettuato una decina di lanci, prima di allontanarsi. Al momento la situazione è sotto controllo, l'incendio è quasi spento e i volontari dell'Aib stanno procedendo alla bonifica dell'area interessata dalla ripresa. «C'è preoccupazione per il vento, perché su (alCol del Lys, ndr) c'è davvero tanto vento», hanno fatto sapere gli Aib di Rubiana. Proprio il vento infatti potrebbe alimentare di nuovo le fiamme.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 4 febbraio 2022