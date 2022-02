Avigliana, la Shoah in aula: disegni e favole per fare memoria

Le scuole dell’infanzia dell’Istituto comprensivo hanno celebrato la “Giornata della memoria” attraverso la storia de “Le coccinelle a righe”, un semplice racconto che illustra l’importanza dell’amicizia, dell’accoglienza del prossimo e del valore dell’uguaglianza inteso come accettazione della diversità come risorsa. «Con i bambini piccoli non è semplice rievocare una pagina di storia dolorosa come quella dell’Olocausto ma attraverso questa semplice narrazione si sono valorizzati i sentimenti positivi che favoriscono l’amicizia», spiegano dalla scuola...

Su Luna Nuova di venerdì 4 febbraio 2022