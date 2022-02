Avigliana, tre giorni per rifare il semaforo

Da lunedì parte la seconda fase dei lavori di messa in sicurezza della zona compresa tra largo Beato Umberto I e via Ailliaud di Avigliana. In particolare, da lunedì viene modificata temporaneamente la viabilità tra largo Beato Umberto e via S.Rocco, all’altezza della strettoia di Casa Senore, per consentire i lavori di installazione del nuovo sistema di semafori che regolerà il traffico nella zona della trattoria a senso unico alternato...

Su Luna Nuova di venerdì 4 febbraio 2022