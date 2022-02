Bardonecchia, omaggio ai morti della frontiera

Con la morte del giovanissimo Ullah, 15 anni, ancora nel cuore, anche a Bardonecchia, nel pomeriggio di domenica 6 febbraio, un gruppo di persone si è ritrovato in occasione della Giornata globale di lotta contro il regime di morte nelle frontiere e per esigere verità, giustizia e riparazione per le vittime della migrazione e per le loro famiglie. Si tratta di volontari, attivisti, o semplici persone sensibili al tema che non vogliono chiudere gli occhi davanti a quanto sta accadendo alle nostre frontiere...

Su Luna Nuova di martedì 8 febbraio 2022

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova