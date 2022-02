S.Ambrogio dice addio Stefano Bruno, attivista No Tav della prima ora

Gentile, buono e disponibile. Così è stato ricordato in questi giorni Stefano Bruno, 55 anni, storico attivista No Tav di Sant’Ambrogio scomparso prematuramente la scorsa settimana. La sua è stata una vita eclettica e arricchita da molti lavori, dal muratore all’autista. «Stefano era un ragazzo brillante, anche se non aveva molta voglia di studiare - ricorda la sorella Maura Bruno - Conosceva un sacco di cose ed era molto utile. Chiamavi lui per darti una mano per montare la cucina o dei pannelli». Con il suo ultimo lavoro era entrato in Comune a Sant’Ambrogio. «La sua era una vita semplice e normale: stravedeva per la moglie e le figlie - prosegue la sorella - Io mi rifaccio molto alle parole su di lui che mi hanno aperto il cuore e consolata. Nelle...

su Luna Nuova di martedì 8 febbraio 2022