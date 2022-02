Vento, ad Almese borgate senza luce e senz'acqua

Alberi caduti, interruzioni dei servizi e strade bloccate. Il bilancio del vento di ieri è consistente e ad essere colpiti sono stati quasi tutti i comuni della bassa valle di Susa. Anche per questo oggi il presidente dell’Unione montana Valle Susa, Pacifico Banchieri, si recherà in Regione per sollecitare l’apertura dello stato di calamità. Il vento forte aveva iniziato a soffiare già nella notte tra domenica e lunedì e i primi effetti si sono visti quasi subito. Già nella primissima mattina di ieri erano diversi gli alberi caduti in val Messa, tra Rubiana, Villardora, Caselette e in zona Colle del Lys, con la viabilità interrotta in alcuni punti: sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per sgomberare la carreggiata dai tronchi e dai detriti. Tra i comuni più colpiti c’è...

Di breve durata, fortunatamente, ma a dir poco intensa, con raffiche che sul nostro territorio hanno toccato punte di 147 km orari ai 2700 metri di quota del Rifugio Vaccarone, sul territorio di Giaglione. La “tempesta di Föhn” che ieri, lunedì 7 febbraio, ha colpito anche la valle di Susa, la val Sangone, la cintura torinese e più in generale le Alpi Occidentali piemontesi «ha avuto origine dal transito di una rapida perturbazione da nord-ovest lungo l’arco alpino - spiega il meteorologo Stefano Ciarlo, gestore della pagina facebook “Meteo Valle di Susa” - essa ha determinato un rapido rialzo della pressione atmosferica sui versanti esteri delle Alpi e la conseguente creazione di un forte gradiente barico fra i due versanti alpini, cioè la differenza di...

su Luna Nuova di martedì 8 febbraio 2022