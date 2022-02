Avigliana, due camper contro la ludopatia

Nei giorni scorsi ha preso il via “Il tempo è denaro”, progetto regionale che si occupa di disturbo da gioco d’azzardo che vede capofila l’Asl To3. «Il progetto prevede interventi di “outreach”, intercettamento di giocatori d’azzardo nei contesti di gioco in denaro ed ha come obiettivo di salute quello di promuovere processi di cambiamento, favorire azioni di gioco responsabile e facilitare l’accesso ai servizi di cura», proseguono dall’Asl. A partire dallo scorso dicembre due unità mobili, attrezzate ad ambulatorio itinerante, vengono posizionate davanti ai luoghi di gioco in denaro...

Su Luna Nuova di venerdì 11 febbraio 2022